«Слишком много пожаров в последнее время»: на Сутырина горит заброшенная «деревяшка»

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-05T16:04:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Кирове произошел еще один пожар. Сгорела очередная деревянная заброшка - между домами №№7 и 9 на улице Сутырина. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/706909" frameborder="0"></iframe> Горит заброшенная «деревяшка» на улице Сутырина.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

Пожар начался около трех часов дня. Воспламенилась одноэтажное заброшенное, покосившееся деревянное строение. Оно многие годы бесхозно стояло между двумя многоэтажками. Сквозь его стены проросла трава, а сквозь пол пустили корни деревья.

Фотографии и видеозапись появились в социальных сетях. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

За последние сутки это - второй пожар кировской заброшенной постройки. В комментариях жители города начали гадать: неужели опять началась та жаркая пора, когда в городе массово будут гореть деревянная заброшки?

- Что-то слишком много пожаров в последнее время, - написала Дарья в комментариях под фотографиями с пожара.

До сегодняшнего дня деревянное строение стояло между домами №7 и 9 среди кустарников и деревьев. Фото: Яндекс.Карты

Мстислав добавил, что случайности не случайны.

В Кирове снова началась волна поджогов неугодных кому-то домов?

ИСТОЧНИК KP.RU