2019-05-05T15:49:38+03:00
Общество

В Кирове открылась международная шахматная школа «Золотая пешка»

На торжество приехал гроссмейстер Анатолий Карпов
Елизавета Захарова
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На открытии Международной шахматной школы приехал и гроссмейстер Анатолий Карпов. Фото: kirovreg.ruНа открытии Международной шахматной школы приехал и гроссмейстер Анатолий Карпов. Фото: kirovreg.ru
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В Кирове открылась международная шахматная школа имени известного гроссмейстера Анатолия Карпова. «Золотая пешка» стала одной из немногих шахматных школ в России. Такие учреждения есть всего в 38 регионах страны. На открытие приехал и сам Анатолий Евгеньевич.

– Замечательно, что интерес к этому интеллектуальному виду спорта возрастает, - отметил во время церемонии гроссмейстер. - В Кирове мы будем развивать детей с помощью приобщения к шахматам. Когда есть массовость, то появляются таланты.

В честь открытие новой школы Анатолий Карпов пообщался с юными шахматистами, рассказал о секретах своего успеха и провел показательную партию для собравшихся.

На открытие кировской школы приехал основатель Международной шахматной школы, один из самых титулованных шахматистов мира, многократный чемпион мира, победитель в шахматных олимпиадах, обладатель девяти шахматных «Оскаров», трехкратный чемпион Советского союза, четырехкратный чемпион Европы, одержавший около 170 побед в различных международных турнирах Анатолий Карпов.

– Мы рады, что такая школа открывается в нашем городе, - поздравил с праздником председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - Дети смогут не только заниматься шахматами, но и получать уроки от прославленного гроссмейстера. Очень здорово, что именно вы сегодня приехали на это открытие, показали пример нашему молодому поколению как играть в шахматы, как побеждать. Для нас это очень значимое событие. В Кирове много талантливой молодежи, которая занимается шахматами и с открытием такой школы у ребят появляется возможность достичь самых высоких результатов.

Теперь научиться этой интеллектуальной игре можно на улице Профсоюзной, дом 1, офис 1408.

ИСТОЧНИК KP.RU

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