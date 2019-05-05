2019-05-05T15:10:10+03:00
Происшествия

Трое кировчан разобрали стену деревянного гаража и вынесли через нее запчасти

Воров заметили бдительные прохожие
Елизавета Захарова
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Троих кировчан поймали с поличным: приятели пытались обчистить чужой гаражТроих кировчан поймали с поличным: приятели пытались обчистить чужой гаражФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В Кирове трое кировчане едва ли не обчистили деревянный гараж. Приятели проломили стену и стали выносить из строения чужое имущество. Однако наживиться им не удалось: воров заметили прохожие и сразу же обратились в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области, участковому местные жители сообщили, что в гараже по первому Рейдовому переулку зияет дыра. Через нее трое неизвестных мужчин выносят металлические изделия и запчасти. Для проверки информации на место происшествия сразу же прибыли участковый и наряд дорожно-патрульной службы.

Воров поймали с поличным. Их доставили в отделение, где правоохранительные органы выяснили: приятелям 57, 58 и 38 лет. Один из них был уже ранее судим. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по «Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение».

Если бы не бдительность местных жителей, то кировчане вынесли бы из гаража

имущество более чем на 13 тысяч рублей. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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