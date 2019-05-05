«Только крышка багажника торчала»: в Кирове легковушка на высокой скорости залетела под фуру
В Кирове перед новым мостом со стороны трассы Подгорянка-Шихово произошло смертельное ДТП. 4 мая в 13.15 напротив дома №258 по улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 залетел под большегрузную фуру «Рено Магнум». Водитель легковушки погиб на месте. По данным ГИБДД ему было 36 лет.
О трагедии стало известно из социальных сетей: видеозапись с места происшествия опубликовали в группе «Злой кировчанин».
- С ходу залетел под стоящую фуру, - уточнил под видео Константин. - Тут машину достали уже: он был полностью под последним причалом. Только крышка багажника из-под фуры осталась торчать.
- Был там в первые минуты аварии. Водитель фуры рассказал, что остановился на пять минут и удар, - написал в комментариях Владимир.
В ГИБДД пояснили, что по факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU