«Только крышка багажника торчала»: в Кирове легковушка на высокой скорости залетела под фуру

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-05T11:52:28+03:00

В Кирове водитель легковушки залетел под большегрузную фуру и погиб на месте. Фото: vk.com/zlo43

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В Кирове перед новым мостом со стороны трассы Подгорянка-Шихово произошло смертельное ДТП. 4 мая в 13.15 напротив дома №258 по улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 залетел под большегрузную фуру «Рено Магнум». Водитель легковушки погиб на месте. По данным ГИБДД ему было 36 лет.

О трагедии стало известно из социальных сетей: видеозапись с места происшествия опубликовали в группе «Злой кировчанин».

- С ходу залетел под стоящую фуру, - уточнил под видео Константин. - Тут машину достали уже: он был полностью под последним причалом. Только крышка багажника из-под фуры осталась торчать.

- Был там в первые минуты аварии. Водитель фуры рассказал, что остановился на пять минут и удар, - написал в комментариях Владимир.

В ГИБДД пояснили, что по факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU