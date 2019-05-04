В Котельничском районе местный житель столкнулся с рысью

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-04T14:17:53+03:00

Мужчина был с собакой на прогулке, когда они наткнулись на хищника. Фото: vk.com/putlenina43

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Мужчина из поселка Юбилейный встретил хищника на берегу местной реки. Он выгуливал собаку, когда столкнулся с рысенком. По его словам, животное было все мокрое, но вполне миролюбивое, поэтому он даже успел запечатлеть встречу.

Фото разместили в группе «Типичный Юбилейный». Местных жителей сразу же заинтересовало - чем же закончилась эта встреча. Как выяснилось, пес автора фотографии и рысенок принюхивались друг к другу некоторое время, а потом мирно разошлись. В комментариях еще одна местная жительница сообщила, что также видела хищника.

ИСТОЧНИК KP.RU