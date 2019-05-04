2019-05-04T14:17:53+03:00
Общество

В Котельничском районе местный житель столкнулся с рысью

К счастью, встреча закончилась довольно мирно
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Мужчина был с собакой на прогулке, когда они наткнулись на хищника. Фото: vk.com/putlenina43Мужчина был с собакой на прогулке, когда они наткнулись на хищника. Фото: vk.com/putlenina43
Изменить размер текста:

Мужчина из поселка Юбилейный встретил хищника на берегу местной реки. Он выгуливал собаку, когда столкнулся с рысенком. По его словам, животное было все мокрое, но вполне миролюбивое, поэтому он даже успел запечатлеть встречу.

Фото разместили в группе «Типичный Юбилейный». Местных жителей сразу же заинтересовало - чем же закончилась эта встреча. Как выяснилось, пес автора фотографии и рысенок принюхивались друг к другу некоторое время, а потом мирно разошлись. В комментариях еще одна местная жительница сообщила, что также видела хищника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выстрелили в упор: в Мурашинском районе нашли раненую собаку
Для пострадавших от пожаров жителей Кировской области восстановят документы и выделят 1,5 миллиона рублей
ДТП на перекрестке Солнечной и Воровского: пострадали пять человек
Метеопредупреждение в Кирове на 4 мая: ожидается гроза и порывистый ветер
Иномарка съехала в водоем: водитель и пассажир погибли
В Кировской области за сутки произошло 39 травяных пожаров
Мафию и Монополию нельзя: Никита Белых провел турнир по настольным играм в колонии
Пожар в Кильмезском районе: человеческих жертв нет
На Октябрьском проспекте скорая помощь столкнулась с иномаркой: четверо человек пострадали
В деле парка Победы появились новые фигуранты
«К месту пожара из Казани вылетел вертолет Ми-8»: в Кильмезском районе горят жилые дома
Следком о смерти трехлетней девочки в Кирове: «Это убийство»
МЧС объявило метеопредупреждение: в Кирове ожидается сильный ветер
В колонии Кировской области зарождается театр
В Кирове задержали 67 тонн замороженного минтая из Приморья
«Вероятнее всего не будет УДО»: чем грозит Никите Белых невыплата штрафа
Житель Пижанского района сядет на девять лет за убийство знакомого
В Кирове продавались опасные для здоровья сардельки, пельмени и колбаса