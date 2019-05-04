2019-05-04T13:55:36+03:00
Общество

Выстрелили в упор: в Мурашинском районе нашли раненую собаку

Ветеринары с осторожностью говорят о положительных прогнозах для пса
Евгений ДЕМИХОВ
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Десятки белых точек - дробинки, застрявшие в голове пса. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcatДесятки белых точек - дробинки, застрявшие в голове пса. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat
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Десятки свинцовых шариков застряли под кожей и в костях неповинного пса. Двое жителей поселка Октябрьский Мурашинского района нашли безымянного пса в тяжелом состоянии. Сострадательные люди привезли его в кировскую ветклинику, где псу оказали первую помощь.

- 3 мая, на следующий день, пострадавшего осмотрел врач, который дает осторожные положительные прогнозы, - пишут в группе волонтерской организации «Дари Добро». - Было принято не извлекать дробь и следить за динамикой выздоровления в ближайшие два дня. По характеру травм можно понять, что в животное стреляли в упор.

Кстати, псу дали имя. Форест оказался очень добрым и любвеобильным псом. Даже в таком тяжелом состоянии он ластится ко всем людям.

Жители Мурашинского района, нашедшие собаку, написали заявление в полицию. Они надеются, что человека, который выстрелил в беззащитного пса найдут и накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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