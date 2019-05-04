Для пострадавших от пожаров жителей Кировской области восстановят документы и выделят 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-04T13:35:52+03:00

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Четыре человека из Опаринского района и семь жителей Кильмезского района получат утраченные в пожарах паспорта бесплатно. Об этом сообщает региональное УМВД. Майские праздники омрачились большим количеством пожаров в регионе. На один из них, в поселке Кульма, прилетал вертолет из Казани. Пожар был такой силы, что его не могли потушить долгое время.

Но это не единственные места в Кировской области, где люди пострадали от огня. Так, по информации правительства Кировской области, в девяти районах погорельцы получат социальные выплаты. Всего на них из резервного фонда области выделено 1,5 миллиона рублей.

В Даровской район направят 80 тысяч рублей, Кильмезский - 180 тысяч рублей, Нагорский - 60 тысяч рублей, Омутнинский - 480 тысяч рублей, Опаринский - 140 тысяч рублей, Слободской - 200 тысяч рублей, Тужинский - 40 тысяч рублей, Фаленский - 40 тысяч рублей и Яранский - 80 тысяч рублей. Кроме того жителям Слободского района выделят 213 тысяч рублей на восстановление квартиры в доме после пожара в селе Волково.

ИСТОЧНИК KP.RU