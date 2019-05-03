2019-05-03T20:16:15+03:00
Происшествия

Метеопредупреждение в Кирове на 4 мая: ожидается гроза и порывистый ветер

МЧС сообщило о надвигающемся ненастье
Евгений ДЕМИХОВ
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Синоптики предсказывают первую майскую грозуСиноптики предсказывают первую майскую грозуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Майские грозы дошли до нашего региона. 4 мая в некоторых частях Кировской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. МЧС предупреждает, что на протяжении всего дня будет сильный ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4...+9 градусов, а вот днем столбик термометра может подняться до отметки +20.

Напомним, что с первых дней мая северный и северо-восточный ветер поменял свое направление на западное и юго-западное. Это произошло из-за антициклона, прошедшего по Кировской области. В ближайшие дни ожидается дождливая и теплая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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