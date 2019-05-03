Иномарка съехала в водоем: водитель и пассажир погибли

СЕГОДНЯ 19:57 2019-05-03T19:57:07+03:00

Авто съехало в кювет, а потом перевернулось Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Сегодня, 3 мая, двое мужчин опрокинулись на «Киа Соренто». Водитель не справился с управлением. Из-за этого авто съехало в кювет, а потом опрокинулось в водоем.

- ДТП произошло 8.30 часов утра в Кирово-Чепецком районе на третьем километре дороги Филиппово - Пыжа, - уточняют в УМВД России по Кировской области. - В результате аварии водитель и пассажир скончались. Мужчинам было 45 и 55 лет.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 мая на Октябрьском проспекте произошло ДТП: машина «скорой» столкнулась с иномаркой. В результате пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU