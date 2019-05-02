На Октябрьском проспекте скорая помощь столкнулась с иномаркой: четверо человек пострадали

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-02T17:04:43+03:00

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В ночь с 1 на 2 мая на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московской произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась в 00.25 на регулируемом перекрестке.

- По предварительным данным, 63-летний водитель скорой помощи двигался на «Мерседесе» со включенными проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора, - пояснили «Комсомолке» в УГИБДД России по Кировской области. - На перекрестке он столкнулся с автомобилем «Датсун Он-До».

Скорая помощь ехала со включенными проблесковыми маячками. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

В результате, в аварии пострадали четверо человек: оба водителя и два врача-пассажира «Мерседеса». По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что 20 февраля в Кирове за день попали в аварии две машины скорой помощи. Первое ДТП случилось на перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург.

ИСТОЧНИК KP.RU