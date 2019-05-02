Следком о смерти трехлетней девочки в Кирове: «Это убийство»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-02T16:26:16+03:00

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Руководитель следственного управления СКР по Кировской области Айрат Ахметшин рассказал о результатах предварительного следствия по делу о смерти трехлетней девочки в Кирове. Он отметил, что большое количество доказательств говорит о том, что малышку убила ее мать.

- Смерть ребенка не связана с неосторожностью или небрежностью, это именно убийство, - сообщил Айрат Ахметшин в интервью телеканалу ГТРК «Вятка». - Потому что она вводила в заблуждение своих близких. Подруге, у которой находилась неделю с 13 по 20 февраля, девушка говорила, что ее дочь находится с мамой. Своей маме она говорила, что ребенок с ней. При этом так называемая мама в этот период посещала ночные клубы, совершенно не задумываясь о том, чем же питается ее ребенок, и в каком же состоянии он находится.

Также руководитель Следкома отметил, что бабушку пошибшей девочки обвинять не в чем. В течение недели перед смертью малышки она дважды встречалась со своей дочерью и каждый раз передавала ей по две тысячи рублей. Это доказано переписками. А вот по поводу халатности органов профилактики проверки продолжаются.

Напомним, что 21-летняя кировчанка на неделю оставила свою дочку одну дома. В итоге, малышка умерла от обезвоживания и голодания.

ИСТОЧНИК KP.RU