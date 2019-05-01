В колонии Кировской области зарождается театр

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-01T17:33:38+03:00

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В лечебно-исправительной колонии №12 в Кировской области начались первые репетиции постановки к 9 мая. Это стало возможным благодаря организации в учреждении театрального кружка. Народные костюмы, головные уборы и другие детали сценических костюмов передала в колонию директор Дворца культуры «Дружба» Кирово-Чепецка Ксения Махнева.

- Для участников кружка планируют провести лекцию об истории театра и классических произведениях, по которым были поставлены спектакли на знаменитых театральных сценах мира, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

Заместитель начальника ЛИУ-12 Юрий Гущин обсудил с Ксенией Махневой вопросы проведения в колонии мероприятий в рамках Года театра. Фото: УФСИН России по Кировской области

Кроме театрального кружка, осужденные могут заниматься изучением живописи и заниматься прикладным творчеством. Также в учреждениях УФСИН России по Кировской области организованы различные спортивные секции.

ИСТОЧНИК KP.RU