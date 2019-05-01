В Кирове задержали 67 тонн замороженного минтая из Приморья
В конце апреля в Кирове задержали вагон-термос с замороженным минтаем. Всего в нем находилось 67 тонны рыбы из Приморского края. Такие меры связаны с нарушением температурного режима при перевозке продукции. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Кировской области.
- Установлено, что температура в толще пласты рыбы составляла -11,1 градуса, - пояснили специалисты управления. - Это является нарушением, так как температура должна быть не выше -18.
В итоге, рыбу задержали и разместили в холодильниках без права реализации. Принимать решение о ее дальнейшем использовании будут в государственной ветеринарной службе Кировской области.
Напомним, что в апреле в одном из магазинов города жителям продавали опасные для здоровья сардельки, пельмени и колбасу.
ИСТОЧНИК KP.RU