Житель Пижанского района сядет на девять лет за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-01T14:23:25+03:00

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В Кирове 3 апреля 44-летний житель Пижанского района распивал алкоголь вместе со своим знакомым в квартире на улице Баумана. Во время разговора мужчины поссорились. Затем один из них набросился на своего приятеля, начал избивать, наносить удары вилкой и душить.

- Мужчина причинил потерпевшему телесные повреждения из-за которых наступила его смерть, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Свою вину в случившемся нападавший отрицает.

В итоге, мужчину признали виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Осужденному назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU