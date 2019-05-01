В Кирове продавались опасные для здоровья сардельки, пельмени и колбаса

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-01T13:47:35+03:00

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В апреле сотрудники Управления Россельхознадзора проверили в Кирове один из магазинов розничной торговли. В нем жителям города продавали мясо и мясные продукты. Как выяснилось, на прилавках магазина находилась продукция, опасная для здоровья жителей.

- Специалисты обнаружили 11 килограммов сарделек без маркировки о сроке годности, 5,2 килограмма свиной печени, срез ветчины и колбасы без указания на этикетке информации о дате изготовления, пельмени без ветеринарных сопроводительных документов.

Всего в магазине находилось 19 килограммов опасных изделий. Всю продукцию уже изъяли из оборота. Собственника магазина привлекли к административной ответственности. Ему придется выплатить штраф в размере 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU