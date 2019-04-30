Кировские осужденные изобразили на стене колонии знаменитую фотографию «Знамя Победы над Рейхстагом»

30 Апр 20:28 2019-04-30T20:28:56+03:00

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Изображение солдата, держащего в руках Знамя Победы над Рейхстагом, появилось на одной из стен лечебно-исправительного учреждения в Кирово-Чепецке.

- Таким образом осужденные ЛИУ-12 хотели выразить свое уважение всем ныне живущим ветеранам и павшим в сражениях, совершивших великий подвиг, о их силе духа и патриотизме, - рассказали в УФСИН России по Кировской области. - Они изобразили один из самых известных снимков советского военного корреспондента Евгения Халдея, который сделан на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента.

Кстати, сегодня, 30 апреля в день 74-летия водружения Знамени Победы на Рейхстаг в Кирове развернули масштабную копию полотнища. Его передали на вечное хранение в наш город в память о героическом поступке кировского солдата Григория Петровича Булатова.

ИСТОЧНИК KP.RU