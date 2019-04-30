2019-04-30T18:35:52+03:00
Происшествия

В Кирове полиция разыскивает мужчину, обнажившегося перед детьми

Неизвестный караулил ребят у детского сада
Анна КРЮКОВА
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Мужчина продемонстрировал девочкам свой половой органМужчина продемонстрировал девочкам свой половой органФото: Артем КИЛЬКИН
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В среду, 24 апреля, кировчане пожаловались о возможном совершении преступления в отношении двух пятилетних девочек. Неизвестный мужчина попросил детей подойти к забору детского сада на улице Дзержинского и продемонстрировал им свой половой орган. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

- Девочки пожаловались о незнакомце родителям, - пояснили в ведомстве. - Следственные органы приняли решение провести проверку.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Действия сексуального характера». Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев произошедшего. Если вам что-либо известно об этом случае, просьба сообщить по номерам: 102, 485-223.

ИСТОЧНИК KP.RU

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