2019-04-30T15:30:47+03:00
Общество

В реку Пижму попали канализационные стоки: возбуждено уголовное дело

Возникла опасность для здоровья населения
Анна КРЮКОВА
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ЧП произошло из-за разрыва трубы. Фото: kirov.sledcom.ruЧП произошло из-за разрыва трубы. Фото: kirov.sledcom.ru
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В реку Кукарка (береговая полоса реки Пижмы) попали канализационные стоки. ЧП произошло 30 октября 2018 года на станции перекачки Советского городского поселения из-за разрыва трубы. Об этом сообщили на сайте Следкома Кировской области.

- Были взяты пробы поверхностной воды в месте впадения сточных вод в реку Пижму, - уточнили в ведомстве. - Исследование показало, что концентрация некоторых вредных веществ превышена. Это создает опасность для здоровья населения.

Следователи предполагают, что авария могла произойти по причине переполнения накопителя из-за вышедших из строя насосов перекачки. По факту попадания в реку канализационных стоков возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Напомним, что в Яранске в районе бывшего мясокомбината образовалась огромная лужа мазута. По словам местных жителей, в ней часто погибают птицы и животные. В субботу, 13 апреля, в «мазутном озере» утонул мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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