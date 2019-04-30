9,4 миллиона рублей задолженности выплатили сотрудникам предприятия в Оричах

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-30T12:24:04+03:00

Предприятие за два месяца накопило задолженность более 9 миллионов Фото: Валерий РОМАНОВ

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В силовые структуры были вынуждены обратиться сотрудники ООО «АБЗ «Оричи». Как оказалось, 162 работника не получили заработную плату за февраль и март. Прокурат ура Оричевского района провела проверку на предприятии. Факт подтвердился – сумма задолженности составила 9,4 миллиона рублей.

- Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором района руководителю общества представления об их устранении, а также возбуждения в отношении должностного и юридического лица производств по делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», - сообщает сайт прокуратуры Кировской области.

Задолженность на данный момент погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU