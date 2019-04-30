На Кировскую область надвигаются майские грозы
Если ночами синоптики обещают температуру воздуха от минус шести до нулевой отметки в первые три дня мая, то днем температура будет подниматься до 9-14 градусов (1 мая), +12+17 градусов (2 мая).
- В последний день апреля холодный антициклон не торопится сдавать свои позиции, поэтому сохранится холодная погода, без осадков, - сообщает сайт pogoda43.ru - В первые дни мая ветер изменит свое направление на западное,юго-западное и воздух начнет постепенно прогреваться. 2 мая местами пройдут кратковременные дожди, вероятны первые грозы со шквалистым усилением ветра до 17 м/с.
Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU