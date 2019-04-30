Мошенники пытались обманом получить от кировской фирмы три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-30T11:56:10+03:00

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В июле 2018 года неизвестный обратился к мировому судье Октябрьского района города Кирова. Он потребовал взыскать с одной из местных фирм три миллиона рублей. По его словам, восьми гражданам эта компания не выплачивала зарплату.

- Мошенники предоставили в суд фиктивные документы, - отметили в прокуратуре Октябрьского района. - Они послужили основанием для того, чтобы суд удовлетворил исковые требования.

Однако руководитель фирмы пожаловался на действия мошенников. В итоге незаконные судебные решения отменили. Кроме того, в прокуратуре Кировской области сообщили, что по итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, что в Кирове неизвестные пытались нажиться на родителях, которых не устраивает расположение детского сада для их ребенка. Мошенники предлагали за 14 тысяч рублей перевести ребят в «нужный» детсад.

ИСТОЧНИК KP.RU