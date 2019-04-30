2019-04-30T11:51:52+03:00
Туризм

Открыта продажа билетов из Кирова до Адлера и Анапы

Всего на летний сезон РЖД запускает более 500 дополнительных составов
Алена ЗАЙЦЕВА
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На черноморское побережье можно уже купить билетыНа черноморское побережье можно уже купить билетыФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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В этом году, по данным АО «РЖД» спрос на летнее направление выше на 20%, чем год назад. Продано уже 1,2 миллиона билетов на курорты черноморского побережья и Серверный Кавказ.

Поэтому было принято решение об увеличении рейсов. В целом по стране, это 530 дополнительных поездов.

- Из Кирова назначены пассажирские поезда до станций Анапа и Адлер, - сообщает ведущий специалист по связям с общественностью Кировского региона ГЖД Наталья Буторина.

ВАЖНО

Пассажирский поезд №501 сообщением Киров – Анапа будет курсировать с 3 июня по 17 сентября. Стоимость в плацкартном вагоне составляет 3882 рубля, в вагоне купе – 5602 рубля.

Пассажирский поезд №531 сообщением Киров – Адлер начнет курсировать с 22 июня, а последний рейс в сезоне совершит 14 сентября. Стоимость в плацкартном вагоне составляет 4416 рублей, в вагоне купе – 4650 рубля.

Билеты уже в продаже.

Также в Кирове формируется пассажирский поезд круглогодичного обращения №368 сообщением Киров – Кисловодск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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