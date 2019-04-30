В Кировской области заблокировали восемь экстремистских сайтов
Восемь сайтов, на которых публиковались символы, используемые нацистами, потребовала в суде заблокировать Кирово-Чепецкая городская прокуратура.
Напомним, запрет на использование в любой форме нацистской символики, включая демонстрирование такой символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, установлен Федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
- Доступ к пяти сайтам, содержащим запрещенную к распространению на территории Российской Федерации информацию, ограничен, - комментируют в прокуратуре Кировской области. - Исполнение остальных решений суда находится на контроле органов прокуратуры.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
712 сайтов с информацией, содержащей материалы экстремистского характера, было выявлено прокуратурой в течение прошлого года;
68 сайтов с призывами к осуществлению террористической деятельности, оправданию терроризма, участию в деятельности незаконных вооруженных формирований, террористических сообществ и организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU