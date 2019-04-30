2019-04-30T11:31:01+03:00
Происшествия

В Кировской области заблокировали восемь экстремистских сайтов

На них публиковалась нацистская символика
Алена ЗАЙЦЕВА
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Только за прошлый год прокуратура нашла 712 сайтов с экстремистской направленностьюТолько за прошлый год прокуратура нашла 712 сайтов с экстремистской направленностьюФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Восемь сайтов, на которых публиковались символы, используемые нацистами, потребовала в суде заблокировать Кирово-Чепецкая городская прокуратура.

Напомним, запрет на использование в любой форме нацистской символики, включая демонстрирование такой символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, установлен Федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

- Доступ к пяти сайтам, содержащим запрещенную к распространению на территории Российской Федерации информацию, ограничен, - комментируют в прокуратуре Кировской области. - Исполнение остальных решений суда находится на контроле органов прокуратуры.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

712 сайтов с информацией, содержащей материалы экстремистского характера, было выявлено прокуратурой в течение прошлого года;

68 сайтов с призывами к осуществлению террористической деятельности, оправданию терроризма, участию в деятельности незаконных вооруженных формирований, террористических сообществ и организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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