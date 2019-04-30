Смертельное ДТП на пустынной дороге: в Пижанском районе пенсионера придавил собственный автомобиль

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-30T11:14:30+03:00

О происшествии в полицию сообщили очевидцы. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Мужчина не справился с управлением

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61-летний житель Кировской области перевернулся на своем автомобиле посреди полевой дороги между поселком Пижанкой и деревней Турусиново. Из-за аварии пенсионера выкинуло из салона. Мужчина не успел даже среагировать, как его придавил собственный автомобиль.

- ДТП произошло 29 апреля в 16.50 часов в Пижанском районе, - уточняют в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель автомобиля «УАЗ-3962» совершил опрокидывание транспортного средства.

В Госавтоинспекции говорят, что о происшествии в полицию сообщили очевидцы, которые проезжали мимо по той же проселочной дороге.

Напомним, что недавно в Кирове на улице Луганской произошло 26-летний водитель сбил 77-летнюю пенсионерку. Женщина получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU