Кировчанка прописала в своей квартире 11 иностранцев
С 15 апреля 2016 года по 27 сентября 2017 года 40-летняя жительница Кирова за вознаграждение прописывала у себя граждан Узбекистана. На самом деле они в квартире не проживали. Всего за это время «услугами» кировчанки воспользовались 11 человек.
- Женщина признала вину в совершенном преступлении, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Она пояснила, что ей пришлось так поступить из-за тяжелого материального положения.
В итоге, суд признал женщину виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в жилом помещении. С учетом отсутствия судимости и наличии несовершеннолетних детей, ей назначили наказание в виде штрафа. Кировчанке придется выплатить 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU