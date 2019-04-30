Кировчанка прописала в своей квартире 11 иностранцев

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-30T11:02:05+03:00

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С 15 апреля 2016 года по 27 сентября 2017 года 40-летняя жительница Кирова за вознаграждение прописывала у себя граждан Узбекистана. На самом деле они в квартире не проживали. Всего за это время «услугами» кировчанки воспользовались 11 человек.

- Женщина признала вину в совершенном преступлении, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Она пояснила, что ей пришлось так поступить из-за тяжелого материального положения.

В итоге, суд признал женщину виновной в фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в жилом помещении. С учетом отсутствия судимости и наличии несовершеннолетних детей, ей назначили наказание в виде штрафа. Кировчанке придется выплатить 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU