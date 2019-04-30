2019-04-30T10:37:06+03:00
Происшествия

На Луганской водитель сбил пенсионерку: женщину госпитализировали

Пешеход переходила дорогу в неположенном месте
Анна КРЮКОВА
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Водитель был пьян. Фото: УГИБДД по Кировской областиВодитель был пьян. Фото: УГИБДД по Кировской области
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В субботу, 27 апреля, на улице Луганской 26-летний водитель сбил 77-летнюю женщину. ДТП произошло в 07.05 напротив дома № 49/2. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- Мужчина сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, - пояснили в ведомстве. - Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге пожилая женщина получила серьезные травмы. Ее госпитализировали. Напомним, что 20 апреля на улице Московской 29-летний водитель-бесправник спровоцировал ДТП. Молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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