2019-04-30T10:38:17+03:00
Общество

«Не ориентируется на местности»: в Кирове пропал 60-летний мужчина

Пенсионер нуждается в медицинской помощи
Анна КРЮКОВА
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Мужчина пропал 28 апреля. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчина пропал 28 апреля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове разыскивают 60-летнего Сергея Большагина. В последний раз мужчину видели 28 апреля. В этот день, около 16.30, он ушел из дома. С тех пор о местонахождении пенсионера ничего не известно. Поиски пропавшего начали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове.

- Мужчина не ориентируется на местности, - отмечают активисты. - Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 183 см, плотное телосложение, седые короткие волосы, серые глаза. Он был одет в серое пальто, синие джинсы, темные полуботинки, серый свитер, темно-серую кепку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, что в Кировской области продолжаются поиски 42-летнего жителя Кирово-Чепецка. С 10 марта местонахождение Олега Станченкова неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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