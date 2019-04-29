В Вятских Полянах стартует летний туристический сезон

СЕГОДНЯ 18:35 2019-04-29T18:36:23+03:00

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Открытие летнего туристического сезона в Вятских Полянах состоится на день раньше, чем в Кирове. Уже в пятницу, 3 мая, там остановится первый теплоход с туристами. В связи с этим, музеи «Дом Шляп» и «Коммуналка» в праздничные выходные не будут работать всего два дня: 1 и 9 мая.

Также создатели площадок Олег Уваров и Валерий Смолюк отмечают, что решение не закрывать музеи в праздники связано с тем, что многие пожилые люди не могут отправиться на пикник в майские праздники.

- Старшее поколение, которому мы обязаны этими праздниками, не ждет от нас ничего кроме «спасибо», - сообщают сотрудники музея советского быта. - Не все из них смогут составить компанию на природе, присоединиться к шумному застолью. А вот поход в музей, где каждый экспонат - напоминание о молодости, для них организовать нужно.

Напомним, что Музей советского быта «Коммуналка» открылся в Вятских Полянах 1 декабря. На новой площадке разместились тысячи различных экспонатов: сотни открыток и фантиков, десятки монет и спичечных коробков, игрушки, детские книги.

Музей головных уборов народов мира «Дом Шляп» появился в 2016 году. Он хранит в себе уникальную коллекцию головных уборов народов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU