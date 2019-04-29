Кировские байкеры открыли мотосезон - 2019 в Пасху

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-29T17:47:12+03:00

Байкеров поздравили не только с открытием мотосезона, но и с Пасхой. Фото: Сергей ОРЛОВ

Изменить размер текста: A A

Пасмурное утро 28 апреля площадку перед мотосалоном Mad Star разгоняли звуки рока и братское общение байкеров. В этот день члены клубов «Ночные волки»(г. Москва), «Русские мотоциклисты» (г. Москва), «Небесные всадники», «Архистратиг», «Железный капут», «FreeBaikers», «Орден Севера» и других собрались в одном месте на открытии мотосезона 2019 года. Помимо кировских байкеров, приехали на открытие любители стальных коней из Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Санкт-Петербурга.

Участники наслаждались живым общением со своими товарищами. Фото: Сергей ОРЛОВ

Более 200 мотоциклов самых разных моделей разместились на площадке. Большой популярностью среди участников мероприятия пользовались огромный пикап «Тойота Тундра» и мотоцикл «Хонда Голд Винг Баггер». Организаторы отмечают, что среди байков было множество удивительных трайков (трехколесный мотоцикл), квадроциклов, кроссовых мотоциклов и мотоциклов с колясками. Кроме того, в большом количестве присутствовала ретромототехника.

Все участники угощались горячим чаем и шашлыком, а также общались со своими товарищами.

На открытии выступали рок-группы, а также чирлидерши, которые поразили всех своей ловкостью и красотой. Они сорвали море аплодисментов. Организаторы со сцены дарили участникам памятные подарки, наклейки и бесплатные пригласительные на вечеринку в клуб «Гауди». Вечером там зажигала трибьют-группа «Мумий Тролль». Она исполнила каверы на всеми любимые композиции Ильи Лагутенко и его команды.

Хмурое небо и холод не остановили мотоциклистов. Фото: Сергей ОРЛОВ

После концерта и шоу-программы состоялось освящение мотоциклов отцом Андреем. Он поздравил всех байкеров с Пасхой. Мотоциклисты дружно отправились на традиционный мотопробег по Кирову.

- Город наполнился ревом моторов, улыбками и приветственными гудками встречных машин. Счастливые байкеры радостно открыли мотосезон 2019, - поделился впечатлениями представитель мотогруппы «Орден Севера».

ИСТОЧНИК KP.RU