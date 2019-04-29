В Кирове на улучшение питьевой воды направят полтора миллиарда рублей
Кировские власти планируют направить полтора миллиарда рублей на улучшение качества питьевой воды. В регионе будет работать проект «Чистая вода», в рамках которого пройдет реконструкция и модернизация объектов водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
- Всего в Кировской области централизованное водоснабжение осуществляется в 317 городах, поселках и деревнях, - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. - По состоянию на 31 декабря 2017 года всего 86,3% населения региона получает качественную питьевую воду. Из них 95% - горожане. С такими показателями мы занимаем 12 место среди субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ (всего в ПФО входит 14 областей. - Ред.)
Для улучшения качества питьевой воды Кировская область стала участником федерального проекта «Чистая вода». Конечная цель программы - за пять лет повысить показатель обеспеченности населения хорошей водой до 91,7%.
ИСТОЧНИК KP.RU