«Выходи, Леночка, за меня!»: кировчанин написал предложение руки и сердца на стеклах автомобилей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-29T16:41:26+03:00

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Под окнами одного из кировских домов молодой человек припарковал три тонированных машины. Слова на стеклах заднего вида машин выстраивались в предложение: «Выходи, Леночка, за меня». Фотография этого сюрприза появилась в социальных сетях.

Однако романтический поступок половина читателей паблика посчитала очень милой и достойной. А другую половину насторожило отсутствие знака восклицания в конце предложения и странное построение слов. Многие решили, что молодой человек - обладатель хорошего чувства юмора и предложил Леночке подменить его на работе.

В комментариях разразились небольшие дебаты и споры, стоит ли девушке принимать это предложение. Но так и не было ясно, что же все-таки предложил молодой человек загадочной Леночке.

Отметим, что кировские молодцы обладают смекалкой и фантазией. Из года в года, из сезона в сезон молодые люди, делая сюрпризы и предложения своим девушкам, как будто соревнуются между собой в своей крутости и мастерстве.

Так, почти год назад молодой кировчанин попросил местных автолюбителей приехать на парковку к популярному ТРЦ на улице Ленина и выстроить свои авто в форме сердца. Водители приехали поздней ночью на место, включили фары и сигнализации и стали ждать самого романтического дня в жизни влюбленных. Однако в жизни инициативного парня он навряд ли остался радужным: молодой человек получил отказ. А до этого в ноябре другой кировчанин сделал предложение своей девушке на парковке ТРЦ на улице Горького. Девушка стояла на возвышении, а парень составил на нижней парковке тринадцать автомобилей в форме сердца. Его жест спутница оценила и сказала долгожданное «Да!».

ИСТОЧНИК KP.RU