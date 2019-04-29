Наблюдение Эта-Аквариды: в первую субботу мая состоится астровыезд
4 мая состоится астрологический выезд в поселок Хреново. Собравшиеся любители астрономии при ясной погоде смогут увидеть метеорный поток, а проще говоря, звездопад Эта-Аквариды.
Однако этот астровыезд будет отличаться от предыдущих тем, что на нем пройдет экскурсия по созвездиям весеннего неба, во время которой можно будет увидеть и сами звездные фигуры, и Марс, и объекты далекого космоса. После полуночи взору астрономов откроются Юпитер, Сатурн и метеорный поток Эта-Аквариды.
- Мы поедем в поселок Хреново, - написали организаторы в группе «Любительская астрономия в Кирове». - Он расположен примерно в 50 километрах от Кирова по Советскому тракту, неподалеку от Большого Коршика.
Чтобы отправиться на астрологический выезд, необходимо записаться в группе сообщества. Астрономы-любители встречаются в 20.00 на Театральной площади со стороны драматического театра.
Рекомендации к поездке: взять (при наличии) личный бинокль или телескоп, также, несмотря на последний весенний месяц, надо одеться тепло - за городом на открытом пространстве всегда холоднее, чем в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU