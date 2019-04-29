Наблюдение Эта-Аквариды: в первую субботу мая состоится астровыезд

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-29T16:03:57+03:00

Астрономы-любители снова отправятся в деревню Хреново, чтобы посмотреть на звезды. Фото: vk.com/astro_kirov

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4 мая состоится астрологический выезд в поселок Хреново. Собравшиеся любители астрономии при ясной погоде смогут увидеть метеорный поток, а проще говоря, звездопад Эта-Аквариды.

Однако этот астровыезд будет отличаться от предыдущих тем, что на нем пройдет экскурсия по созвездиям весеннего неба, во время которой можно будет увидеть и сами звездные фигуры, и Марс, и объекты далекого космоса. После полуночи взору астрономов откроются Юпитер, Сатурн и метеорный поток Эта-Аквариды.

- Мы поедем в поселок Хреново, - написали организаторы в группе «Любительская астрономия в Кирове». - Он расположен примерно в 50 километрах от Кирова по Советскому тракту, неподалеку от Большого Коршика.

Чтобы отправиться на астрологический выезд, необходимо записаться в группе сообщества. Астрономы-любители встречаются в 20.00 на Театральной площади со стороны драматического театра.

Рекомендации к поездке: взять (при наличии) личный бинокль или телескоп, также, несмотря на последний весенний месяц, надо одеться тепло - за городом на открытом пространстве всегда холоднее, чем в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU