2019-04-29T14:13:58+03:00
Звезды

Киров на три дня стал столицей театрального марафона

26 апреля в драмтеатре главное культурное событие года открыли спектаклем «Павел I»
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: Светлана ШУЛЯТЬЕВАФото: Светлана ШУЛЯТЬЕВА
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С 26 по 29 апреля в драмтеатре зритель встречал артистов Нижегородского государственного академического театра драмы имени Максима Горького. Первый спектакль, который был представлен кировской публике, - драма в двух действиях по пьесе Дмитрия Мережковского «Павел I». Перед началом спектакля перед публикой выступил глава региона Игорь Васильев.

- Принимая эстафету Всероссийского театрального марафона, мы понимаем, что это историческое событие, - отметил Игорь Владимирович. - Каждый раз это встреча с замечательными спектаклями, это радость для зрителя, радость для театров, которые гастролируют, путешествуют по стране. Театральный марафон призван в первую очередь объединить всех ценителей театрального искусства, создать единое театральное пространство и единую семью.

Кстати, во Всероссийском театральном марафоне участвуют 85 субъектов страны. Это важный проект для деятелей театра и публики, который продлится весь 2019 год.

Коллеги из Нижнего Новгорода передали статуэтку, изображающую древнегреческий амфитеатр. И которая в свою очередь будет передана кировскими артистами коллегам из Йошкар-Олы.

- На несколько дней наш город стал столицей театрального марафона России, - написала в соцсетях арт-директор компании «Арт-гастроли» Светлана Шулятьева. - Нижегородский театр драмы передал Кирову эстафету Всероссийского театрального марафона, показав на сцене драмтеатра спектакль «Павел I» по пьесе Дмитрия Мережковского. Очень жаль, что этот спектакль идет в нашем городе только один день и у кировчан больше не будет возможности увидеть его снова!

ИСТОЧНИК KP.RU

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