2019-04-29T13:49:31+03:00
Общество

В Кировской области нашли пропавшую 17-летнюю жительницу Котельнича

Волонтеры сообщают, что девушка жива
Анна КРЮКОВА
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Девушку нашли 28 апреля, около 10.00. Фото: vk.com/lizaalert_kirovДевушку нашли 28 апреля, около 10.00. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области нашли пропавшую Викторию Гасанову. Жительница Котельничского района пропала 26 апреля. В этот день в последний раз ее видели около 18.00. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове.

- Информация размещена и предложена в 224 группах по Котельничскому, Даровскому, Свечинскому и Шабалинскому району, - отметили активисты отряда. - Велась активная работа по друзьям, оклеено 66 ориентировок, разнесено 10 листовок по местам скопления молодежи, заправки.

В итоге девушку нашли живой. Информация об этом появилась в группе сообщества «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте» 28 апреля, около 10.00. Напомним, что в Кировской области продолжаются поиски 42-летнего жителя Кирово-Чепецка Олега Станченкова. С 10 марта его местонахождение неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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