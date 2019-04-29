«Ситуация стабилизирована»: размытую дорогу в Опаринском районе восстановили

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-29T11:41:27+03:00

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В воскресенье, 28 апреля, движение автомобилей в Опаринском районе восстановили. Ситуация стабилизировалась в 22.00. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

- Работы по восстановлению дорожного полотна в Опаринском районе полностью завершены, - сообщил Александр Анатольевич. - Движение автотранспорта восстановлено.

Вода размыла дорожное полотно. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Напомним, что 27 апреля на двадцатом километре трассы Опарино - Маромица талые воды поднялись выше уровня дороги и отрезали путь к районному центру.

ИСТОЧНИК KP.RU