«Ситуация стабилизирована»: размытую дорогу в Опаринском районе восстановили
Работы на участке полностью завершились
Движение автомобилей возобновилось к 22.00 28 апреля. Фото: vk.com/aleksandr_churin
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В воскресенье, 28 апреля, движение автомобилей в Опаринском районе восстановили. Ситуация стабилизировалась в 22.00. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил председатель правительства Кировской области Александр Чурин.
- Работы по восстановлению дорожного полотна в Опаринском районе полностью завершены, - сообщил Александр Анатольевич. - Движение автотранспорта восстановлено.
Вода размыла дорожное полотно. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
Напомним, что 27 апреля на двадцатом километре трассы Опарино - Маромица талые воды поднялись выше уровня дороги и отрезали путь к районному центру.
ИСТОЧНИК KP.RU