Жителя Кирово-Чепецка разыскивают полтора месяца

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-29T12:58:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировский отряд «Лиза Алерт» разыскивает 42-летнего жителя Кирово-Чепецка: с 10 марта местонахождение Олега Станченкова неизвестно.

Мужчина ростом примерно 170 сантиметров, нормального телосложения, с русыми волосами, короткой стрижкой и серо-голубыми глазами.

Когда его видели в последний раз, то он был одет в светло-коричневый пуховик с капюшоном, джинсы горчичного цвета, черные ботинки и кожаную кепку.

Волонтеры поискового отряда просят помочь разыскать мужчину. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении на данный момент или ранее, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Также отряду необходима и помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU