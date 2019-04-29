2019-04-29T12:58:22+03:00
Общество

Жителя Кирово-Чепецка разыскивают полтора месяца

Последний раз мужчину видели 10 марта
Елизавета Захарова
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Мужчина последний раз выходил на связь 10 марта. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчина последний раз выходил на связь 10 марта. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Кировский отряд «Лиза Алерт» разыскивает 42-летнего жителя Кирово-Чепецка: с 10 марта местонахождение Олега Станченкова неизвестно.

Мужчина ростом примерно 170 сантиметров, нормального телосложения, с русыми волосами, короткой стрижкой и серо-голубыми глазами.

Когда его видели в последний раз, то он был одет в светло-коричневый пуховик с капюшоном, джинсы горчичного цвета, черные ботинки и кожаную кепку.

Волонтеры поискового отряда просят помочь разыскать мужчину. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении на данный момент или ранее, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Также отряду необходима и помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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