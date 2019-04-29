Жителя Кирово-Чепецка разыскивают полтора месяца
Кировский отряд «Лиза Алерт» разыскивает 42-летнего жителя Кирово-Чепецка: с 10 марта местонахождение Олега Станченкова неизвестно.
Мужчина ростом примерно 170 сантиметров, нормального телосложения, с русыми волосами, короткой стрижкой и серо-голубыми глазами.
Когда его видели в последний раз, то он был одет в светло-коричневый пуховик с капюшоном, джинсы горчичного цвета, черные ботинки и кожаную кепку.
Волонтеры поискового отряда просят помочь разыскать мужчину. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении на данный момент или ранее, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Также отряду необходима и помощь добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU