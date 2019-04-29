2019-04-29T12:52:52+03:00
Общество

В Александровском саду в Кирове активисты установили новое пианино

Старый инструмент убрали
Анна КРЮКОВА
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Инструмент установили и разрисовали. Фото: vk.com/daryakoryakovtsevaИнструмент установили и разрисовали. Фото: vk.com/daryakoryakovtseva
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В пятницу, 26 апреля, в ротонде Александровского сада установили новое пианино. Старый инструмент был сломан, и играть на нем уже не было возможности. Пианино нашли, привезли и установили активисты Кирова. Жителям города пришлось выносить инструмент с девятого этажа одного из домов.

- Теперь тысячи маленьких пальчиков прикоснутся к клавишам, дети из музыкальных школ летом смогут вспомнить пройденную программу, подростки и юноши смогут сами обучаться, разбирая ноты с экрана андроида, - сообщила на своей странице в соцсетях одна их активисток Дарья Коряковцева. - Взрослые смогут сыграть публично или послушать живую музыку на свежем воздухе. И я, конечно же, приду в ротонду много раз, чтобы послушать других и поиграть самой. Звучи, наш город, #вятказвучи.

В воскресенье, 28 апреля, пианино разрисовали. Инструмент решили раскрашивать не полностью, иначе «было бы неэстетично».

ИСТОЧНИК KP.RU

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