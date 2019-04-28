2019-04-28T16:44:20+03:00
Происшествия

В Уржумском районе дотла сгорели три дома

Это уже второй инцидент за выходные
Евгений ДЕМИХОВ
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Пока неизвестно, из-за чего начался пожар. Фото: кадр из видеоПока неизвестно, из-за чего начался пожар. Фото: кадр из видео
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В поселке Донаурово Уржумского района произошло ЧП. В населенном пункте загорелись три дома. Очевидцы разместили видео с места происшествия в группе «КУ-43». Информация о пожаре появилась в соцсетях в 13.20 часов дня сегодня, 28 апреля. Пока в МЧС не дали комментария о случившемся.

На видео видно, что три жилых дома сгорели до основания, кроме того пострадали хозяйственный постройки.

Кстати, вчера в Кировской области произошел подобный инцидент. В поселке Ганино загорелись два коттеджа. К счастью, никто не пострадал. В этом случае, пожар начался из-за травяного пожара. Огонь перекинулся с поля на постройки. Возможно, ЧП в Донаурово произошло по той же причине.

В поселке Донаурово дотла сгорели три дома.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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