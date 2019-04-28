Кировчанка прошла в финал фотоконкурса «Краса Росгвардии»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-28T16:18:47+03:00

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Младший Сержант Росгвардии Анна Пискун прошла в финал федерального конкурса. По мнению жюри и людей, принявших участие в голосовании, она стала одной из самых красивых девушек Росгвардии. Кстати, фотографии всех финалисток станут основой для календаря ведомства. Об этом сообщили в кировском Управлении Росгвардии.

Анна Пискун получила звание «Мисс «Комсомольская Правда»Фото: Елизавета Захарова

Фото: Елизавета Захарова

В интервью «Комсомолке» Анна Пискун рассказала, что ей очень приятно и необычно ощущать такое внимание со стороны многих людей. Но, как она говорит, красота красотой, а про службу забывать не стоит. На работе младший сержант Пискун занимается жилищным обеспечением сотрудников Росгвардии. А в свободное время любит ходить на фитнес, теннис, в бассейн и проводить время с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU