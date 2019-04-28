В Опаринском районе поток воды размыл дорогу, отрезав от областного центра несколько поселков
В местной администрации сообщили, что 28 апреля планируется устранить промоину
Вода размыла дорожное полотно. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Под напором воды часть дороги обвалилась. Авария произошла на 20-м километре трассы Опарино - Маромица. Вода затопила часть дороги, отрезав путь к районному центру некоторым поселениям.
Видео с бегущим через дорогу потоком разместили в социальных сетях. В группе «КУ-43» представитель администрации Опаринского района объяснил, что о проблеме уже известно, и на месте проводятся работы. Их планируется закончить в течение 28 апреля. На месте размыва дежурит наряд ГИБДД.
В Опаринском районе поток воды обрушил дорожное полотно.Видео: ky43_ubezhishe! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU