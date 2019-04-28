В Опаринском районе поток воды размыл дорогу, отрезав от областного центра несколько поселков

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-28T13:50:57+03:00

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Под напором воды часть дороги обвалилась. Авария произошла на 20-м километре трассы Опарино - Маромица. Вода затопила часть дороги, отрезав путь к районному центру некоторым поселениям.

Видео с бегущим через дорогу потоком разместили в социальных сетях. В группе «КУ-43» представитель администрации Опаринского района объяснил, что о проблеме уже известно, и на месте проводятся работы. Их планируется закончить в течение 28 апреля. На месте размыва дежурит наряд ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/705837" frameborder="0"></iframe> В Опаринском районе поток воды обрушил дорожное полотно.Видео: ky43_ubezhishe! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU