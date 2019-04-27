Ушла в школу и не вернулась: в Котельничском районе сутки ищут 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-27T12:55:15+03:00

В последний раз ее видели на автобусной остановке. Фото: vk.com/ornkirov

В последний раз ее видели на автобусной остановке

Изменить размер текста: A A

Утром 26 апреля она, как обычно, ушла в школу в поселке Юбилейный, но домой не вернулась. 17-летнюю Викторию Гасанову ищут уже целые сутки. Последний раз ее видели на остановке на трассе Даровской - Котельнич в 16.45 часов.

К поиску подключился отряд по поиску несовершеннолетних «Первый». Волонтеры сообщили, что девушка была одета в светло-зеленую куртку, коричневые джинсы и желтые кроссовки. Приметы: на вид 16-18 лет, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы ниже плеч (концы окрашены в бардовый цвет).

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-922-956-65-15, 02, 102

ИСТОЧНИК KP.RU