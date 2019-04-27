Пасха - 2019 в Кирове: кировчане смогут звонить в колокола на церквях

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-27T11:18:24+03:00

В церкви Веры, Надежды, Любови до сих пор поддерживают эту православную традицию. Фото: vytkahram-sofia.ru

Пока не для всех храмов есть расписания

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По традиции, целую неделю после Светлого воскресенья любой человек мог пройти на колокольню и звонить в колокола. В некоторых кировских православных церквях поддерживают этот обычай. Так, точно известно, что в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии кировчан будут пускать звонить в колокола после литургии в 10.00 часов утра и перед вечерней в 16.30 часов. Сделать это можно будет в любой день с понедельника по субботу.

Церковь Иоанна Предтечи тоже поддерживает эту традицию. Пока расписание для этого храма уточняется. Известно только, что после литургии в Пасху кировчане смогут пройти в колокольню.

В церкви Святого Серафима Саровского также будут допускать жителей звонить в колокола. Сделать это можно будет после утренней службы и перед вечерней.

Кстати, традиция эта пошла с давних времен. По одной из легенд звонари в неделю после Пасхи брали своеобразный «отпуск». В это время жители могли приходить в колокольню и звонить в колокола в любое время.

ИСТОЧНИК KP.RU