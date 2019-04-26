2019-04-26T22:22:34+03:00
Происшествия

Пустышка: найденная в Ганино мина оказалась не опасной

Саперы установили, что корпус боеприпаса был пустой
Елизавета Захарова
Поделиться:
Саперы выяснили, что мина - пустышкаСаперы выяснили, что мина - пустышкаФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В Ганино только что успешно закончилась опасная операция по «обезвреживанию» мины.

Напомним, что буквально сорок минут назад «Комсомолке» стало известно, что в поселке один из местных жителей нашел у забора брошенный ржавый боеприпас.

Мужчина, решив, что перед ним лежит мина, позвонил в полицию, забил тревогу. На участок №3 по улице Опалевской тут же выехали силовые структуры.

Однако после тончайшей работы саперов, выяснилось, что корпус мины был пустой и опасности никакой не несет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24