Пустышка: найденная в Ганино мина оказалась не опасной

26 Апр 21:46 2019-04-26T22:22:34+03:00

Саперы установили, что корпус боеприпаса был пустой

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В Ганино только что успешно закончилась опасная операция по «обезвреживанию» мины.

Напомним, что буквально сорок минут назад «Комсомолке» стало известно, что в поселке один из местных жителей нашел у забора брошенный ржавый боеприпас.

Мужчина, решив, что перед ним лежит мина, позвонил в полицию, забил тревогу. На участок №3 по улице Опалевской тут же выехали силовые структуры.

Однако после тончайшей работы саперов, выяснилось, что корпус мины был пустой и опасности никакой не несет.

ИСТОЧНИК KP.RU