Пустышка: найденная в Ганино мина оказалась не опасной
Саперы установили, что корпус боеприпаса был пустой
Саперы выяснили, что мина - пустышкаФото: Андрей АБРАМОВ
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В Ганино только что успешно закончилась опасная операция по «обезвреживанию» мины.
Напомним, что буквально сорок минут назад «Комсомолке» стало известно, что в поселке один из местных жителей нашел у забора брошенный ржавый боеприпас.
Мужчина, решив, что перед ним лежит мина, позвонил в полицию, забил тревогу. На участок №3 по улице Опалевской тут же выехали силовые структуры.
Однако после тончайшей работы саперов, выяснилось, что корпус мины был пустой и опасности никакой не несет.
ИСТОЧНИК KP.RU