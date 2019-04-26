В Кировскую область завезли 97 ланей из Словакии
Животных будут разводить
Ланей временно отправили на карантин. Фото: rshn43.ru
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На территорию Кировской области завезли 97 европейских ланей. Животных из Словакии доставили к нам для того, чтобы разводить. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области.
- Животные прибыли в специализированном автомобиле, - отметили специалисты управления. - Ланей завезли по согласованному между Словакией и Россией ветеринарному сертификату с территорий, свободных от заразных болезней животных.
Сейчас ланей отправили на карантин, чтобы провести лабораторно-диагностические исследования. Автомобиль после выгрузки животных очистили и продезинфицировали.
ИСТОЧНИК KP.RU