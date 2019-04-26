2019-04-26T19:49:14+03:00
Общество

В Кировскую область завезли 97 ланей из Словакии

Животных будут разводить
Анна КРЮКОВА
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Ланей временно отправили на карантин. Фото: rshn43.ruЛаней временно отправили на карантин. Фото: rshn43.ru
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На территорию Кировской области завезли 97 европейских ланей. Животных из Словакии доставили к нам для того, чтобы разводить. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области.

- Животные прибыли в специализированном автомобиле, - отметили специалисты управления. - Ланей завезли по согласованному между Словакией и Россией ветеринарному сертификату с территорий, свободных от заразных болезней животных.

Сейчас ланей отправили на карантин, чтобы провести лабораторно-диагностические исследования. Автомобиль после выгрузки животных очистили и продезинфицировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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