В Кировской области за пять лет из аварийного жилья переселят 7 217 человек

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-26T19:27:22+03:00

Таких результатов планируется добиться за пять лет Фото: Иван ВИСЛОВ

До 2025 года будет расселено 360 старых домов

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В Кировской области из аварийного жилья переедут 7 217 жителей. Таких результатов планируется добиться за пять лет в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

- Реализация программы будет происходить с 2019 по 2025 год, - пояснили в правительстве Кировской области. - За пять лет на переселение граждан планируется привлечь 4,2 млрд рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Региональное софинансирование составит 37,9 млн рублей, местные бюджеты выделят 4,2 млн рублей.

Наибольшее количество аварийного жилья, которое включено в программу, находится в Кирове, а именно - 72,8 тыс. кв. метров. Также старые дома расположены в Зуевском, Омутнинском и Слободском районах. С жителями, чьи дома планируют расселить, уже проводятся встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU