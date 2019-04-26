2019-04-26T13:55:11+03:00
Общество

СКР: найденный в луже мазута мужчины был пьян и умер от болезни сердца

Елизавета Захарова
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Мужчина умер от остановки сердца и упал в озеро мазута. Фото: yaransk.orgМужчина умер от остановки сердца и упал в озеро мазута. Фото: yaransk.org
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Следственное отделение следственного комитет Яранского района заключила: мужчина, найденный в луже мазута, погиб естественной смертью. По факту обнаружения тела прошла доследственная проверка. Уголовное дело не будет возбуждено.

Напомним, две недели назад, 13 апреля, около трех часов дня в Яранске на территории недействующего мясокомбината нашли тело неизвестного мужчины. Погибший лежал в огромной липкой луже мазута. Мужчина не смог выбраться из липкой смеси. Информация об этом появилась на сайте общественной организации «Земля Яранская».

- Если раньше здесь тонули птицы и животные, то 13 апреля липкий мазут затянул в пучину пенсионера, - сообщают общественники. - Мазут загрязняет не только прилегающие земельные участки, но с талыми и дождевыми водами смывается в речушку, которая также впадает в реку Ярань.

Следком начал доследственную проверку. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина погиб из-за болезни сердца. Кроме того, в момент смерти он был пьян.

- Фактов и следов, свидетельствующих о том, что его смерть могла наступить от утопления, не обнаружено, - подчеркнули в ведомстве. - По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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