2019-04-26T13:52:26+03:00
Происшествия

В ЗАТО Первомайский директор МУП продал девять трансформаторов

За кражу имущества ему грозит до шести лет колонии
Алена ЗАЙЦЕВА
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За растрату мужчине грозит шесть летЗа растрату мужчине грозит шесть летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На директора одного из муниципальных унитарных предприятий ЖКХ ЗАТО Первомайский заведено уголовное дело ч.3 ст. 160 УК РФ «Растрата». Максимальный срок – шесть лет лишения свободы. Расследованием занимается региональный следственный комитет.

- В 2010 году в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию жилищно – коммунального хозяйства «Теплосети» ЗАТО Первомайский были переданы несколько трансформаторных подстанций, оборудованных трансформаторами, - сообщают в СУ СК РФ по Кировской области. - По версии следствия, в феврале-марте директор МУПа, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения осуществил кражу девяти трансформаторов.

Украденное он продал. На данный момент ущерб насчитали в размере 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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