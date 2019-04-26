В ЗАТО Первомайский директор МУП продал девять трансформаторов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-26T13:52:26+03:00

За растрату мужчине грозит шесть лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За кражу имущества ему грозит до шести лет колонии

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На директора одного из муниципальных унитарных предприятий ЖКХ ЗАТО Первомайский заведено уголовное дело ч.3 ст. 160 УК РФ «Растрата». Максимальный срок – шесть лет лишения свободы. Расследованием занимается региональный следственный комитет.

- В 2010 году в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию жилищно – коммунального хозяйства «Теплосети» ЗАТО Первомайский были переданы несколько трансформаторных подстанций, оборудованных трансформаторами, - сообщают в СУ СК РФ по Кировской области. - По версии следствия, в феврале-марте директор МУПа, используя свое служебное положение, с целью незаконного обогащения осуществил кражу девяти трансформаторов.

Украденное он продал. На данный момент ущерб насчитали в размере 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU