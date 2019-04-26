В районах Кировской области могут появиться шесть мусороперерабатывающих станций

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-26T11:32:42+03:00

Изменить размер текста: A A

То, что «мусорная» реформа в Кировской области необходима, очевидно. Однако с 1 января вступивший в силу закон о вывозе и утилизации ТКО, а также «мусорный» тариф вызвал массу вопросов. До сих пор открыта тема по эксплуатации полигона в Осинцах, куда свозится львиная доля мусора из областного центра и близлежащих населенных пунктов.

Все эти проблемы обсуждали на встрече в Общественной палате министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин, представители Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и активисты из Кирова и Кирово-Чепецка.

Как уверяют чиновники, после того как просохнет земля, в районах начнутся работы по установке контейнерных площадок. Ведь, по сути, муниципалитеты не были готовы к началу года: во многих селах и деревнях просто нет денег на оборудование площадки и покупку контейнеров. Хотя, по данным министра, сейчас в регионе насчитывается 9489 мест накопления ТКО. Это почти вдвое больше, чем в конце прошлого года.

- На обустройство площадок из областного бюджета выделено 30,87 млн рублей, - сообщают в правительстве Кировской области. - Субсидию получат все муниципальные образования согласно результатам проведенных инвентаризаций в районах. Ряд районов планирует создавать площадки в рамках ППМИ и «Народного бюджета».

Еще одно нововведение - это разработка проектной документации по созданию шести мусоросортировочных станций в Нолинском, Вятскополянском, Зуевском, Кикнурском, Шабалинском и Слободском районах. Уже в апреле будет выбран победитель конкурса, с которым заключат госконтракт.

- До 30 сентября он должен разработать и предоставить проектную документацию, - сказал Игорь Редькин. - С 2020 года планируется создание мусоросортировочных станций. С 2019 по 2029 год включительно на территории Кировской области планируется создать 2 мусоросортировочных завода, 13 мусоросортировочных станций, 14 мусороперегрузочных станций, а также объекты захоронения ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU