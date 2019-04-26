97 кировских водителей оштрафовали за курение в кабине автобуса

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-26T11:34:39+03:00

В Кирове за четыре месяца оштрафовали 97 курящих водителей автобусов и троллейбусов. Фото: admkirov.ru

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Кировчане очень часто жалуются на работников транспортной инфраструктуры города: то кондуктора хамят, то водители везут пассажиров, как дрова, да еще и курят в кабине так, что дым идет в салон. Зачастую такие жалобы выливаются анонимно в социальных сетях. Однако ни одно online-замечание не остается без внимания.

В Автотранспортном предприятии пояснили, что каждое такое сообщение является основанием для проверки деятельности водителя и кондуктора. Сотрудники, нарушившие правила, несут дисциплинарное наказание.

- Курение водителей за рулем является грубым, но, к сожалению, пока весьма распространенным нарушением правил пользования автобусами и троллейбусами в городе Кирове, - отметили в АТП. - С водителями и кондукторами автобусов и троллейбусов регулярно проводятся инструктажи, во время которых делается акцент на недопустимость нарушения требований пунктов 10.5 и 13.2 правил.

Кроме того, в компании уточнили, что за курение в автобусе в текущем году оштрафованы 97 водителей.

Также в администрации города Кирова подчеркнули, что обо всех нарушениях на маршрутах Автотранспортного предприятия горожане могут сообщить непосредственно предприятию по телефонам 222-939 и 222-940 или по электронной почте: oao.atp@mail.ru. А о нарушениях на маршрутах от Автохозяйства - по телефону: 37-57-88.

ИСТОЧНИК KP.RU