Уровень воды в Вятке превысил двухметровую отметку
За прошедшие сутки река «выросла» еще на 25 сантиметров
Специалисты прогнозируют рост половодья. Фото: Людмила КАЛИНИНА
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Вода в реке Вятке продолжает прибывать. За прошедшие сутки ее уровень вырос еще на 25 сантиметров и преодолел двухметровую отметку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.
- На 8 утра 26 апреля вода в реке достигла +209 сантиметров от нулевой отметки, - пояснили в мэрии города. - Лед в верховьях Вятки только начинает вскрываться, поэтому в ближайшее время ожидается рост половодья.
В то же время специалисты отметили, что в связи с предстоящим похолоданием большого прибытия воды может и не быть. Напомним, что в выходные кировчан ожидают резкие перепады температуры и сильный ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU