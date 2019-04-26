Уровень воды в Вятке превысил двухметровую отметку

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-26T11:35:35+03:00

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Вода в реке Вятке продолжает прибывать. За прошедшие сутки ее уровень вырос еще на 25 сантиметров и преодолел двухметровую отметку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

- На 8 утра 26 апреля вода в реке достигла +209 сантиметров от нулевой отметки, - пояснили в мэрии города. - Лед в верховьях Вятки только начинает вскрываться, поэтому в ближайшее время ожидается рост половодья.

В то же время специалисты отметили, что в связи с предстоящим похолоданием большого прибытия воды может и не быть. Напомним, что в выходные кировчан ожидают резкие перепады температуры и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU